Агенты игрока Ниццы опровергли причину, из-за которой он хочет совершить суицид

Представители футболиста Ниццы, который пытается совершить самоубийство, высказались о ситуации.

Агенты игрока "орлов" сообщили, что история, которую распространяют СМИ о том, что причиной является расставание с девушкой - ложь.

"История с разрывом полностью ложная. Это не имеет абсолютно никакого отношения к делу и полностью вырвано из контекста. Мы не будем больше обсуждать эту историю", - сказано в их комментарии.

Напомним, что исполнителем, который намерен совершить суицид, вероятнее всего, является 22-летний Алексис Бека-Бека.

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