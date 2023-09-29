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Агенты игрока Ниццы опровергли причину, из-за которой он хочет совершить суицид

По словам представителей футболиста, информация, которую распространили СМИ - фейк.
Сегодня, 14:50
Алексис Бека-Бека / Getty Images
Алексис Бека-Бека / Getty Images

Представители футболиста Ниццы, который пытается совершить самоубийство, высказались о ситуации.

Агенты игрока "орлов" сообщили, что история, которую распространяют СМИ о том, что причиной является расставание с девушкой - ложь.

"История с разрывом полностью ложная. Это не имеет абсолютно никакого отношения к делу и полностью вырвано из контекста. Мы не будем больше обсуждать эту историю", - сказано в их комментарии.

Напомним, что исполнителем, который намерен совершить суицид, вероятнее всего, является 22-летний Алексис Бека-Бека.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ницца Лига 1 Алексис Бека Бека

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