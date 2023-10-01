Хави назвал свой лучший и худший матч за время работы в Барселоне
Испанец отметил игры против принципиальных соперников.
Главный тренер Барселоны Хави назвал свои лучший и худший матч под руководством "сине-гранатовых".
"Победа в Суперкубке над Реалом. Это был наш первый титул против Мадрида, и игра в тот день идеально отражала идею, которую мы хотим видеть на поле".
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"Худший матч? Домашнее поражение со счетом 0:3 против Баварии в прошлом сезоне, ознаменовавшее окончательное прощание с Лигой чемпионов, было самым тяжелым поражением", – сказал Хави в интервью Mundo Deportivo.
Напомним, испанец возглавил Барселону в ноябре 2021 года, выиграв за это время с клубом чемпионат и Суперкубок Испании.
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