Барселона вскоре объявит о продлении контракта с главным талантом клуба
Стороны договорились о новом соглашении еще летом.
Барселона вскоре объявит о проделнии контракта с главным талантом клуба Ламином Ямалем.
Как сообщает Фабрицио Романо, формальное подписание соглашения должно пройти завтра, 2 октября, но договоролись об условиях стороны еще в июле этого года.
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С Ямалем подпишут догвоор до 2026 года. В контракте также будет прописана сумма отступных в размере астрономического миллиарда евро.
Отметим, что такие же отступные прописаны в договоренности с еще одним перспективным воспитанником клуба Алехандро Бальде.
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