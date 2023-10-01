Барселона вскоре объявит о продлении контракта с главным талантом клуба

Стороны договорились о новом соглашении еще летом.

Барселона вскоре объявит о проделнии контракта с главным талантом клуба Ламином Ямалем.

Как сообщает Фабрицио Романо, формальное подписание соглашения должно пройти завтра, 2 октября, но договоролись об условиях стороны еще в июле этого года.

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С Ямалем подпишут догвоор до 2026 года. В контракте также будет прописана сумма отступных в размере астрономического миллиарда евро.

Отметим, что такие же отступные прописаны в договоренности с еще одним перспективным воспитанником клуба Алехандро Бальде.

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