Барселона решила избавиться от одного из главных талантов клуба

Фати может покинуть клуб на постоянной основе.

Барселона готова избавиться следующим летом от своего вингера Ансу Фати. Об этом сообщает издание Diario Sport.

В стане "сине-гранатовых" считают, что у испанца будет мало возможностей проявить себя в случае возвращения. Клуб хочет продать игрока следующим летом или включить его в сделку по обмену игроками.

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Каталонцы рассчитывают, что их 20-летний воспитанник хорошо себя проявит в аренде в Англии, после чего его захотят купить другие клубы или выкупить Брайтон.

В текущем сезоне на счету Фати один гол в трех матчах АПЛ.

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