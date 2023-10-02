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Барселона решила избавиться от одного из главных талантов клуба

Фати может покинуть клуб на постоянной основе.
Сегодня, 00:51
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Барселона готова избавиться следующим летом от своего вингера Ансу Фати. Об этом сообщает издание Diario Sport.

В стане "сине-гранатовых" считают, что у испанца будет мало возможностей проявить себя в случае возвращения. Клуб хочет продать игрока следующим летом или включить его в сделку по обмену игроками.

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Каталонцы рассчитывают, что их 20-летний воспитанник хорошо себя проявит в аренде в Англии, после чего его захотят купить другие клубы или выкупить Брайтон.

В текущем сезоне на счету Фати один гол в трех матчах АПЛ.

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