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Барселоне интересен талантливый бразильский полузащитник

Каталонцы ищут наследника Бускетса.
Сегодня, 11:16
Габриэл Москардо / Getty Images
Габриэл Москардо / Getty Images

Барселона хочешь усилить опорную зону полузащитником Коринтианса Габриэлем Москардо. Об этом сообщает Diario Sport.

В 2024-м году каталонцы планируют подписать 18-летнего бразильца. Интерес к футболисту также проявляет Челси.

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Новый спортивный директор Барселоны Деку уже связался с бразильским клубом и сообщил об интересе к игроку.

Потенциальный трансфер обойдется "сине-гранатовым" не менее чем в 30 млн евро. Сам Москардо готов к переезду в Европу.

В прошлом сезоне не счету бразильца 15 матчей за основную команду Коринтианса.

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