Ювентус может сделать предложение по Судакову зимой

Итальянский Ювентус все ближе к тому, чтобы сделать официальное предложение по Георгию Судакову, пишет Tuttomercatoweb.

Напомним, что на матче против Антверпена присутствовали скауты "бьянконери", выступление украинца лишь прибавило им уверенности в трансфере.

Издание считает, что Ювентус уже зимой может сделать предложение по аренде Георгия.

Более того, существует уверенность, что Шахтер будет не против аренды Судакова, но только с правом выкупа.

Напомним, что 21-летний футболист забил два гола в восьми матчах сезона за Шахтер. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Ранее, напомним, тренер Жироны прокомментировал травму Цыганкова.

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