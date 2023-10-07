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Ювентус может сделать предложение по Судакову зимой

Речь идет об арендном соглашении.
Сегодня, 00:44
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Итальянский Ювентус все ближе к тому, чтобы сделать официальное предложение по Георгию Судакову, пишет Tuttomercatoweb.

Напомним, что на матче против Антверпена присутствовали скауты "бьянконери", выступление украинца лишь прибавило им уверенности в трансфере.

Издание считает, что Ювентус уже зимой может сделать предложение по аренде Георгия.

Более того, существует уверенность, что Шахтер будет не против аренды Судакова, но только с правом выкупа.

Напомним, что 21-летний футболист забил два гола в восьми матчах сезона за Шахтер. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Ранее, напомним, тренер Жироны прокомментировал травму Цыганкова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Георгий Судаков

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