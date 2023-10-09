Симеоне согласовал новый контракт с Атлетико

Руководство мадридского Атлетико заинтересовано в продолжении сотрудничества с главным тренером команды Диего Симеоне.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в ближайшее время 53-летний специалист должен подписать новый контракт с "матрасниками".

Тренер и клуб уже достигли устного соглашения о продлении трудового договора, и на данный момент ведется работа над его последними деталями.

Срок действия нынешнего контракта аргентинского специалиста истекает летом 2024 года.

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Напомним, что Симеоне возглавляет Атлетико с декабря 2011 года. Тренер дважды приводил "матрасников" к чемпионству, завоевал Кубок и Суперкубок Испании, дважды выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов.

Сейчас Атлетико занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 19 очков после восьми сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что основной центрбек Атлетико подписал новый контракт с клубом.

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