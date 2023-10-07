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Основной центрбек Атлетико подписал новый контракт с клубом

Хосе Хименес остается одним из ветеранов команды, проведя в Мадриде уже десять лет.
Сегодня, 07:50
Хосе Мария Хименес / Getty Images
Хосе Мария Хименес / Getty Images

Мадридский Атлетико на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Хосе Марией Хименесом.

Новое соглашение с 28-летним уругвайцем рассчитано до лета 2028 года.

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Атлетико приобрел Хосе Хименеса у его родной команды уругвайского Данубио в апреле 2013 года за 995 тысяч евро.

За десять лет в составе "матрасников" центрбек провел 290 матчей, в которых отличился 12 голами и 10 результативными передачами.

Вместе с Атлетико он два раза становился чемпионом Испании, а также по разу выигрывал Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и кубок Испании.

В нынешнем сезоне он провел пять матчей, при этом пропустив четыре игры из двух разных травм.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Хосе Мария Хименес

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