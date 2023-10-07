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Нойер определился с датой своего возвращения в футбол

Совсем скоро фанаты Баварии вновь смогут увидеть в действии своего многолетнего капитана.
Сегодня, 07:36
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Во время паузы на чемпионат мира 2022 года вратарь Баварии Мануэль Нойер решил покататься на лыжах, в результате чего он сломал ногу.

Эта травма вывела его из игры на всю вторую часть сезона-2022/23, а также на часть нынешнего. Однако уже совсем скоро 37-летний страж ворот "ротен" планирует вернуться.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на немецкое издание BILD, Нойер нацеленный вернуться на поле в матче немецкой Бундеслиги против Майнца, который состоится 21 октября.

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Напомним, что из-за перелома ноги Нойера Бавария была вынуждена приобрести у менхенгладбахской Боруссии Янна Зоммера, который отыграл всю вторую часть прошлого сезона.

Минувшим летом Зоммер ушел в Интер, а его место в рамке ворот занял Свен Ульрайх, так как Бавария решила не приобретать прямую замену Нойеру, желая дождаться его возвращения.

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