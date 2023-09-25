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Сын Симеоне показывал оскорбительные жесты фанатам Реала

Джанлука устроил шоу в VIP-ложе мадридского дерби.
Вчера, 22:35
Джанлука Симеоне / Getty Images
Джанлука Симеоне / Getty Images

В рамках поединка чемпионата Испании Атлетико на своем поле победил Реал.

Средний сын главного тренера "матрасников" Диего Симеоне Джанлука стал героем эпизода.

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Он показывал непристойные жесты болельщикам Реала. Симеоне поднялся со своего места в VIP-ложе Сивитас Метрополитано и начал активно жестикулировать в сторону "сливочных".

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Атлетико - Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Реал Мадрид

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