Сын Симеоне показывал оскорбительные жесты фанатам Реала

В рамках поединка чемпионата Испании Атлетико на своем поле победил Реал.

Средний сын главного тренера "матрасников" Диего Симеоне Джанлука стал героем эпизода.

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Он показывал непристойные жесты болельщикам Реала. Симеоне поднялся со своего места в VIP-ложе Сивитас Метрополитано и начал активно жестикулировать в сторону "сливочных".

La familia Simeone es puro antimadridismo. pic.twitter.com/kzY2ppLu3A — Iván (@IvanBlanco_26) September 24, 2023

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Атлетико - Реал.

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