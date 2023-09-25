"Скажу в июне": Хави оригинально сравнил составы Барселоны и Реала
Наставник "сине-гранатовых" доволен своими игроками.
Главный тренер Барселоны Хави поделился мнением о своем составе.
По словам специалиста, он не может сейчас сказать, что у каталонской команды лучше состав, чем у Реала.
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"Я отвечу вам на этот вопрос в июне. На этот счет есть разные мнения.
В Каталонии 7 миллионов тренеров. Я не очень люблю сравнивать. Но я доволен составом нашей команды", - приводит слова тренера Marca.
В турнирной таблице чемпионата Испании Барселона опережает Реал на одно очко после шести игр.
Ранее сообщалось, что президент Атлетико прокомментировал выступления Феликса в Барселоне.
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