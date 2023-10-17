Вундеркинд Баварии заинтересовал европейские гранды

Мюнхенцы просто так не отпустят Мусиалу.

Джамал Мусиала попал в сферу интересов европейских грандов, пишет Bild.

Среди прочего упоминаются мадридский Реал и Ливерпуль, которые готовы летом раскошелиться на немецкого вундеркинда.

Однако Бавария не хочет расставаться с хавбеком и в ближайшее время начнет переговоры по новому контракту. Ранее этим уже занимался Салихамиджич, но после его увольнения процесс остановился.

Сам же Мусиала пока не определился со своим будущим, но ему нужен клуб, который гарантирует игровое время.

Издание утверждает, что Бавария готова сделать Джамала одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба и строить вокруг него команду. Трансфермаркт оценивает игрока в 110 млн евро.

Также ранее сообщалось, что хавбек Фулхэма надеется присоединится к Баварии зимой.

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