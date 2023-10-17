Тайный информатор признался, что оклеветал хавбека Ромы ради денег

Предполагаемый информатор Фабрицио Короны - журналиста, который начал скандал со ставками, - признался, что выдумал информацию о Николе Залевски.

Напомним, что ранее появились информация о незаконных ставках в итальянском футболе. В скандал оказались втянуты Николо Фаджиоли, Николо Дзаньоло и еще ряд игроков. Также сообщалось о причастности Николы Залевски.

Многие футболисты уже признались в содеянном, однако по поводу Залевски прокуратура не начинала расследование. А вскоре информатор журналиста признался, что оклеветал игрока.

"Информация ложная, у меня нет никаких доказательств. Я сказал полную чушь.

На что я рассчитывал? Корона сказал мне, что мы встретимся в Риме и поговорим о компенсации. Он предложил 20 тысяч евро за информацию без подтверждения.

Я согласился из-за финансовых проблем. Но я понимаю, что поступил аморально", – цитирует мужчину La Gazzetta dello Sport.

Ранее также сообщалось, что Фаджиоли получил длительную дисквалификацию.

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