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Хавбек Ювентуса получит дисквалифицию на 7 месяцев за нелегальные ставки

Фаджоли не удастся избежать наказания.
Сегодня, 17:50
Николо Фаджоли / Getty Images
Николо Фаджоли / Getty Images

Полузащитнику Ювентуса Николо Фаджоли грозит 7-месячная дисквалификация после подозрений в нелегальных ставках. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Изначально рассматривалась угроза дисквалификации на 3 года, но адвокаты Фаджоли и представители прокуратуры Итальянской федерации футбола (FIGC) достигли соглашения о признании вины.

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Теперь отстранение игрока Ювентуса продлится 7 месяцев, начиная с момента официального объявления FIGC.

В текущем сезоне на счету 22-летнего хавбека один ассист в шести матчах.

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