Очередной игрок Барселоны получил травму перед матчем с Реалом
Роберто может не сыграть против мадридцев.
Хавбек Барселоны Серхи Роберто получил повреждение. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
У испанца диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги. Сроки восстановления в пока неизвестны.
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Напомним, уже 28 октября Барселона проведет матч против Реала в рамках Ла Лиги.
В текущем сезоне на счету 31-летнего испанца один гол в четырех матчах местного чемпионата.
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