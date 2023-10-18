Очередной игрок Барселоны получил травму перед матчем с Реалом

Роберто может не сыграть против мадридцев.

Хавбек Барселоны Серхи Роберто получил повреждение. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

У испанца диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги. Сроки восстановления в пока неизвестны.

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Напомним, уже 28 октября Барселона проведет матч против Реала в рамках Ла Лиги.

В текущем сезоне на счету 31-летнего испанца один гол в четырех матчах местного чемпионата.

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