iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона намерена отказаться от использования финансовых рычагов

Каталонцы извлекли максимум от данного метода.
Сегодня, 18:50
ФК Барселона / Getty Images
ФК Барселона / Getty Images

Вице-президент Барселоны Эдуар Ромеу заявил, что клуб в будущем откажется от использования финансовых рычагов.

"Мы хотим закончить финансовый год без рычагов, чтобы эта концепция исчезла. Мы уже говорим об обычных доходах и расходах. Есть два экстраординарных замороженных варианта – продажа BLM и продажа половины акций".

Читай также: Барселона может испытать трудности с продлением контракта важного игрока

"Это было сделано в связи с тем, что год был испорчен переездом на Монжуик. При нормальных условиях это были бы весьма привлекательные цифры. Но мы стремимся больше не использовать никаких рычагов", – сказал Ромеу в интервью Marca.

Отметим, в прошлом финансовом году рычаги принесли каталонскому клубу 400 млн евро, что составляет треть от общего дохода.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Очередной игрок Барселоны получил травму перед матчем с Реалом Очередной игрок Барселоны получил травму перед матчем с Реалом
Барселона может испытать трудности с продлением контракта важного игрока Барселона может испытать трудности с продлением контракта важного игрока
Спортивный директор Барселоны высказался о зимней трансферной кампании клуба Спортивный директор Барселоны высказался о зимней трансферной кампании клуба
Барселона хочет продлить контракт с Левандовски Барселона хочет продлить контракт с Левандовски
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа20:58
Сидорчук: Как можно праздновать победу сборной, когда видишь новость о попадании в родном городе
Европа20:51
Лидер Реала примет участие в создании нового костюма для главных героев игры Spider-man 2
Европа20:31
Итальянский журналист заявил, что в топ-клубе Серии А играет футболист-гей
Украина20:30
УХЛ: Сокол разгромил Днепр
Европа20:23
Бывший игрок Барселоны и Атлетико обвинил Израэль в ракетном ударе по больнице
Европа20:06
Суарес может оказаться в Интер Майами
ММА19:54
Руководство Bellator опровергло информацию о продажи промоушена
Украина19:51
Суперлига: Луцк уничтожил Кривбас, Днепр победил в пятом матче подряд
Еврокубки19:43
Прометей - Лондон Лайонз: видео онлайн-трансляция Еврокубка
Украина19:35
Cрна - игрокам: Будет играть только тот, кто готов биться за Шахтер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK