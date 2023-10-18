Барселона намерена отказаться от использования финансовых рычагов

Вице-президент Барселоны Эдуар Ромеу заявил, что клуб в будущем откажется от использования финансовых рычагов.

"Мы хотим закончить финансовый год без рычагов, чтобы эта концепция исчезла. Мы уже говорим об обычных доходах и расходах. Есть два экстраординарных замороженных варианта – продажа BLM и продажа половины акций".

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"Это было сделано в связи с тем, что год был испорчен переездом на Монжуик. При нормальных условиях это были бы весьма привлекательные цифры. Но мы стремимся больше не использовать никаких рычагов", – сказал Ромеу в интервью Marca.

Отметим, в прошлом финансовом году рычаги принесли каталонскому клубу 400 млн евро, что составляет треть от общего дохода.

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