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Барселона может испытать трудности с продлением контракта важного игрока

Де Йонгу предложат новое соглашение.
Сегодня, 21:18
Френки Де Йонг / Getty Images
Френки Де Йонг / Getty Images

Продление контракта хавбеку Френки де Йонга становится одним из главных приоритетов для Барселоны. Об этом сообщает Diario Sport.

Спортивный директор клуба Деку уже начал переговоры с агентами нидерландского футболиста, однако игрок и его представители не спешат с окончательным решением.

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Стороны проявляют интерес к продолжению сотрудничества, и хотя заключение соглашения кажется неизбежным, если оно не будет достигнуто до следующего лета, ситуация может измениться.

Действующий контракт де Йонга с Барселоной рассчитан до лета 2026 года. Несмотря на прошлые разногласия, отношения между футболистом и клубом улучшились, однако вопрос зарплаты остается открытым. Нидерландец не готов идти на понижение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Френки де Йонг

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