Барселона может испытать трудности с продлением контракта важного игрока

Продление контракта хавбеку Френки де Йонга становится одним из главных приоритетов для Барселоны. Об этом сообщает Diario Sport.

Спортивный директор клуба Деку уже начал переговоры с агентами нидерландского футболиста, однако игрок и его представители не спешат с окончательным решением.

Читай также: Барселона хочет продлить контракт с Левандовски

Стороны проявляют интерес к продолжению сотрудничества, и хотя заключение соглашения кажется неизбежным, если оно не будет достигнуто до следующего лета, ситуация может измениться.

Действующий контракт де Йонга с Барселоной рассчитан до лета 2026 года. Несмотря на прошлые разногласия, отношения между футболистом и клубом улучшились, однако вопрос зарплаты остается открытым. Нидерландец не готов идти на понижение.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!