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Защитник Барселоны рискует пропустить матчи с Шахтером

Серхи Роберто получил травму.
Сегодня, 21:47
Серхи Роберто / Getty Images
Серхи Роберто / Getty Images

У каталонской Барселоны очередная кадровая проблема в преддверии матчей с Шахтером в Лиге чемпионов.

Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", защитник команды Серхи Роберто получил травму камбаловидной мышцы правой ноги. Термины восстановления не сообщаются.

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Отметим, что "горняки" сыграют с Барселоной уже 25 октября, а затем ответный матч состоится 7 ноября.

У коллектива Хави на данный момент в лазарете находится уже 8 футболистов, а именно: уже упомянутый Серхи Роберто, Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Алехандро Бальде, Френки де Йонг, Рафинья, Педри и Ламин Ямаль.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Серхи Роберто

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