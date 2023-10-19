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"Договорились еще в августе": Президент Наполи высказался о будущем главной звезды команды

Глава партенопейцев оценил перспективы нападающего Виктора Осимхена.
Вчера, 23:28
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис высказался о будущем в команде нападающего Виктора Осимхена.

По словам главы итальянского клуба, они еще в августе устно согласовали с 24-летним футболистом новый контракт.

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"Мы устно договорились о новом соглашении с Осимхеном еще в августе. Если после этого с его стороны что-то изменилось… Что же, жизнь продолжается.

Контракт Виктора истекает в июне 2025 года, время еще есть. Помните, что в свое время я продал Калиду Кулибали в Челси за год до завершения его контракта", - приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что в нынешнем сезоне Осимхен провел в составе Наполи во всех турнирах десять матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Недавно нигерийский форвард получил травму, из-за которой пропустит от четырех до шести недель.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен

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