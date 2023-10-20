Саудовские клубы хотят видеть у себя одного из главных талантов Барселоны
Фати может сменить команду на постоянной основе.
Вингер Барселоны Ансу Фати попал в сферу интересов команд из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Diario Sport.
Богатые клубы уже связались с окружением испанского футболиста с целью обсудить потенциальное сотрудничество. Сам игрок хотел бы остаться в Европе.
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В то же время Барселона уже не сильно рассчитывает на своего подопечного, потому что травмы и высокая конкуренция не дают Фати блистать.
Напомним, перед стартом нового сезона Ансу перебрался на правах аренды в Брайтон, где за четыре матча забил один гол.
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