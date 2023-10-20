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Саудовские клубы хотят видеть у себя одного из главных талантов Барселоны

Фати может сменить команду на постоянной основе.
Сегодня, 11:51
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Вингер Барселоны Ансу Фати попал в сферу интересов команд из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Diario Sport.

Богатые клубы уже связались с окружением испанского футболиста с целью обсудить потенциальное сотрудничество. Сам игрок хотел бы остаться в Европе.

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В то же время Барселона уже не сильно рассчитывает на своего подопечного, потому что травмы и высокая конкуренция не дают Фати блистать.

Напомним, перед стартом нового сезона Ансу перебрался на правах аренды в Брайтон, где за четыре матча забил один гол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Саудовская Аравия ансу фати

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