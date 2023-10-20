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Капитан клуба АПЛ подтвердил, что не может играть за сборную Украины

Макс Килман останется с английским футбольным паспортом.
Вчера, 23:26
Макс Килман / Getty Images
Макс Килман / Getty Images

Макс Килман подтвердил, что не сможет играть за сборную Украины. Об этом рассказал сам игрок в интервью The Times.

Напомним, Килман родился в Британии, но его родители украинцы. Ранее предполагалось, что футболист может выбрать, играть ему за сборную Англии или Украины.

Когда тренером "желто-синих" был Андрей Шевченко, Килмана хотели взять в сборную, но помешало отстутствие украинского паспорта. Теперь же вопрос окончательно закрыт, Макс не может быть заигран за Украину.

Дело в том, что в 2015-18 годах Килман был заигран за сборную Англии по мини-футболу, а потому теперь не может играть за сборную Украины.

Ранее, напомним, стало известно, что на матче Украина - Италия будут пустые трибуны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Килман

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