Вест Гем домовився про придбання "українського" центрбека Вулвергемптона
Вест Хэм и Вулверхэмптон согласовали трансфер центрбека Макса Килмана, сообщает Фабрицио Романо.
За переход 27-летнего футболиста лондонский клуб заплатит в общей сложности 40 миллионов фунтов.
В ближайшее время капитан "волков" пройдет медицинское обследование, после чего он подпишет контракт с "молотобойцами".
Читай также: Манчестер Юнайтед готов рассмотреть предложения по Рэшфорду
По информации источника, в игроке, которого в свое время хотели заиграть за сборную Украины, был заинтересован лично новый главный тренер Вест Хэма Хулен Лопетеги.
В прошедшем сезоне Макс Килман принял участие в 44 матчах Вулверхэмптона во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами, одной результативной передачей и восемью желтыми карточками.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!