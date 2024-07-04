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Вест Гем домовився про придбання "українського" центрбека Вулвергемптона

Макс Килман пополнит ряды "молотобойцев".
Сегодня, 21:30
Макс Килман / Getty Images
Макс Килман / Getty Images

Вест Хэм и Вулверхэмптон согласовали трансфер центрбека Макса Килмана, сообщает Фабрицио Романо.

За переход 27-летнего футболиста лондонский клуб заплатит в общей сложности 40 миллионов фунтов.

В ближайшее время капитан "волков" пройдет медицинское обследование, после чего он подпишет контракт с "молотобойцами".

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По информации источника, в игроке, которого в свое время хотели заиграть за сборную Украины, был заинтересован лично новый главный тренер Вест Хэма Хулен Лопетеги.

В прошедшем сезоне Макс Килман принял участие в 44 матчах Вулверхэмптона во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами, одной результативной передачей и восемью желтыми карточками.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон Вест Хэм Макс Килман

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