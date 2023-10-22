Хунтелаар временно покинул Аякс из-за выгорания
Причиной экс-футболист назвал выгорание.
Клаас-Ян Хунтелаар объявил, что на какое-то время покидает Аякс, пишет De Telegraaf.
В марте 2022 года бывший нападающий заменил на посту спортивного директора Марка Овермарса, однако позднее работал большей частью с академией.
Вскоре, после увольнения другого спортивного директора Свена Мислинтата, Хунтелаар взял на себя часть его обязательств. А этим летом нидерландец продлил контракт до 2027 года.
А вот теперь объявил, что временно уходит в отставку. Свое решение Хунтелаар объяснил выгоранием, но не рассказал, когда планирует вернуться к работе.
Ранее также сообщалось, 53-летний экс-чемпион мира объявил о завершении карьеры.
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