iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хунтелаар временно покинул Аякс из-за выгорания

Причиной экс-футболист назвал выгорание.
Сегодня, 14:33
Клаас-Ян Хунтелаар / Getty Images
Клаас-Ян Хунтелаар / Getty Images

Клаас-Ян Хунтелаар объявил, что на какое-то время покидает Аякс, пишет De Telegraaf.

В марте 2022 года бывший нападающий заменил на посту спортивного директора Марка Овермарса, однако позднее работал большей частью с академией.

Вскоре, после увольнения другого спортивного директора Свена Мислинтата, Хунтелаар взял на себя часть его обязательств. А этим летом нидерландец продлил контракт до 2027 года.

А вот теперь объявил, что временно уходит в отставку. Свое решение Хунтелаар объяснил выгоранием, но не рассказал, когда планирует вернуться к работе.

Ранее также сообщалось, 53-летний экс-чемпион мира объявил о завершении карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Клаас-Ян Хунтелаар

Статьи по теме

Шальке и Аякс договорились о переходе Хунтелаара Шальке и Аякс договорились о переходе Хунтелаара
Хунтелар оформил дубль после выхода на замену на 89-й минуте Хунтелар оформил дубль после выхода на замену на 89-й минуте
Хунтелаар завершит карьеру в конце текущего сезона Хунтелаар завершит карьеру в конце текущего сезона
Не сказочное поведение: игрок Аякса бросил бутылкой воды в рефери после вылета из ЛЧ Не сказочное поведение: игрок Аякса бросил бутылкой воды в рефери после вылета из ЛЧ
Помочь журналистам

Видео

Челси - Арсенал 2:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Челси - Арсенал 2:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина16:50
Динамо - Днепр-1: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа16:41
Довбик в стартовом составе Жироны на матч с Альмерией
Европа16:22
Моуринью заработал удаление в матче против Монцы за троллинг игрока команды соперника
Формула 116:11
Чемпион мира убежден, что Ферстаппена стоило наказать за грязный трюк на старте
Украина15:56
Суперлига: Будивельник уверенно разобрался с Говерлой, Ровно разгромил Запорожье
15:55
Экстра-лига по футзалу: Ураган вынес Рятувальника, Аврора вышла на первое место
Киберспорт15:48
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа15:35
Рома в большинстве с трудом обыграла Монцу
Европа15:31
Женскую команду Арсенала раскритиковали за командное фото
Европа15:15
Лионель Месси: статистика-2023/2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK