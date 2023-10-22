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Экс-чемпион мира завершил карьеру, добыв еще один пояс в прощальном бою

В прощальном поединке Арслан взял еще один титул.
Сегодня, 13:11
Фират Арслан / Getty Images
Фират Арслан / Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBA  в первом тяжелом весе Фират Арслан (55-9-3, 40 КО)  объявил о завершении карьеры.

53-летний немецкий боксер провел прощальный поединок против боснийцы Эдина Пухало за титул WBA Gold в тяжелом весе.

Арслан отправил противника в нокдаун уже во втором раунде, а затем еще раз - в шестом. Рефери был вынужден остановить поединок и присудить победу Арслану.

Сразу по завершении поединка немецкий боксер объявил о завершении профессиональной карьеры.

Также о завершении карьеры объявил Хорхе Линарес.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фират Арслан

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