Барселона, Реал и Атлетик достигли юбилейного количества матчей в Ла Лиге

Клубы, никогда не вылетавшие из элитного дивизиона, достигли отметки в 3000 поединков в его рамках.

В 11 туре чемпионата Испании Барселона встречается с Атлетиком.

Как сообщает пресс-служба Ла Лиги, оба клуба достигли юбилейной отметки матчей в элитном дивизионе. И каталонцы, и баски наиграли 3000 матчей в рамках испанского первенства.

Ранее на этих выходных этой же отметки достиг Реал, который не сумел победить Севилью, сыграв вничью 1:1.

Отметим, что Реал, Барса и Атлетик являются единственными испанскими клубами, которые никогда не вылетала из элитного дивизиона.

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