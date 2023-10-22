iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона, Реал и Атлетик достигли юбилейного количества матчей в Ла Лиге

Клубы, никогда не вылетавшие из элитного дивизиона, достигли отметки в 3000 поединков в его рамках.
Вчера, 22:24
Барселона
Барселона

В 11 туре чемпионата Испании Барселона встречается с Атлетиком.

Как сообщает пресс-служба Ла Лиги, оба клуба достигли юбилейной отметки матчей в элитном дивизионе. И каталонцы, и баски наиграли 3000 матчей в рамках испанского первенства.

Ранее на этих выходных этой же отметки достиг Реал, который не сумел победить Севилью, сыграв вничью 1:1.

Отметим, что Реал, Барса и Атлетик являются единственными испанскими клубами, которые никогда не вылетала из элитного дивизиона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона реал атлетик

Статьи по теме

Барселона обыграла Атлетик благодаря голу воспитанника-дебютанта Барселона обыграла Атлетик благодаря голу воспитанника-дебютанта
Президент Барселоны намерен баллотироваться на второй срок Президент Барселоны намерен баллотироваться на второй срок
Стало известно, почему Барселона отказалась от подписания экс-игрока Баварии Стало известно, почему Барселона отказалась от подписания экс-игрока Баварии
Гран-при США: Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон и Норрис - на подиуме Гран-при США: Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон и Норрис - на подиуме
Помочь журналистам

Видео

Победный дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Альмерия
Победный дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Альмерия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа00:03
Барселона обыграла Атлетик благодаря голу воспитанника-дебютанта
Вчера, 23:53
Формула 123:53
Гран-при США: Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон и Норрис - на подиуме
Европа23:48
Ювентус в большинстве минимально обыграл Милан
Формула 123:46
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула 123:40
Ферстаппен, несмотря на проблемы, воспользовался ошибками соперников и выиграл Гран-при США
Европа23:23
Максимов - о победе над Динамо: Не чужая для меня команда, хотелось ее обыграть
НБА23:21
ЛеБрон считает Дэвиса "одним из лучших" бигменов в истории Лейкерс
Европа23:00
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
НБА22:59
Второй пик драфта-2023 назван ответчиком по иску о насильственной смерти девушки
Европа22:52
Моуринью - о своем удалении: Шоу и давление на судью сделали свое дело
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK