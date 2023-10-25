Футболист Барселоны посвятил гол в ворота Шахтера своей бабушке

Футболист Барселоны Ферран Торрес почтил память своей умершей бабушки.

Вингер каталонцев забил гол в ворота Шахтера, посвятив его своей родственнице, которая ушла из жизни на этой неделе.

"Этот гол для тебя, бабушка", - было написано на футболке испанца, которую он надел под игровую форму.

После первого тайма счет в матче - 2:0. На нашем сайте можно почитать о ключевых эпизодах первой половины матча Барселона - Шахтер.

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