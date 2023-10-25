Барселона - Шахтер: результат матча

В среду, 25 октября, проходит поединок Лиги чемпионов между Барселоной и Шахтером.

Барселона уверенно задавила "горняков", и только сейвы Ризныка позволяли донецкому клубу успешно обороняться. Однако и гости пару раз сумели провести удачную атаку, одна из которых закончилась хорошим сейвом тер Штегена.

Однак на 28-й минуте Ферран Торрес все же нашел брешь в обороне Ризныка и открыл счет. Несмотря на подозрения на офсайд, гол был признан чистым. Однако и после этого давление каталонцев не ослабло, и уже на 36-й минуте Фермин Лопес удвоил преимущество Барселоны шикарным ударом в правую девятку.

Второй тайм начался в пользу каталонцев, Ризныку снова пришлось спасать свои ворота. Но вскоре Шахтер провел отличную контратаку, которая завершилась голом Георгия Судакова. После этого Барселона вновь ответила голом, но здесь уже арбитр засчитал офсайд.

На 73-й минуте "горняки" почти привезли пенальти в свои ворота, но главный арбитр пересмотрел эпизод и не стал наказывать Шахтер. Под конец матча гости бросили вперед все силы, игроки Шахтера нанесли несколько ударов, но ни один не достиг цели. В итоге минимальное поражение Шахтера и третье место в группе.

Статистика матча Лиги чемпионов Барселона - Шахтер

Барселона - Шахтер 2:1

Голы: Торрес, 28, Лопес, 36 - Судаков, 62

Владение мячом: 55% - 45%

Ожидаемые голы (xG): 2.75 - 0.81

Удары: 21 - 12

Удары в створ: 6 - 1

Угловые: 6 - 2

Атаки: 142 - 73

Барселона: тер Штеген - Канселу, Мартинес (Кристенсен, 82), Араухо, Алонсо (Бальде, 70) - Гюндоган, Ромеу, Лопес (Касадо, 82) - Жоау Феликс (Гиу, 75), Ферран Торрес, Ямаль.

Шахтер: Ризнык - Конопля, Матвиенко, Бондарь, Азаров - Степаненко (Эгиналду, 90+2), Зубков, Крыськив (Невертон, 63), Судаков, Бондаренко - Сикан (Келси, 70).

Предупреждения: Торрес, 43, Бальде, 75 - Крыськив, 50, Конопля, 72, Бондарь, 87

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