iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона - Шахтер: результат матча

Дмитрий Ризнык предотвратил разгром.
25 октября, 21:43
Барселона - Шахтер / Getty Images
Барселона - Шахтер / Getty Images

В среду, 25 октября, проходит поединок Лиги чемпионов между Барселоной и Шахтером.

Барселона уверенно задавила "горняков", и только сейвы Ризныка позволяли донецкому клубу успешно обороняться. Однако и гости пару раз сумели провести удачную атаку, одна из которых закончилась хорошим сейвом тер Штегена.

Однак на 28-й минуте Ферран Торрес все же нашел брешь в обороне Ризныка и открыл счет. Несмотря на подозрения на офсайд, гол был признан чистым. Однако и после этого давление каталонцев не ослабло, и уже на 36-й минуте Фермин Лопес удвоил преимущество Барселоны шикарным ударом в правую девятку.

Второй тайм начался в пользу каталонцев, Ризныку снова пришлось спасать свои ворота. Но вскоре Шахтер провел отличную контратаку, которая завершилась голом Георгия Судакова. После этого Барселона вновь ответила голом, но здесь уже арбитр засчитал офсайд.

На 73-й минуте "горняки" почти привезли пенальти в свои ворота, но главный арбитр пересмотрел эпизод и не стал наказывать Шахтер. Под конец матча гости бросили вперед все силы, игроки Шахтера нанесли несколько ударов, но ни один не достиг цели. В итоге минимальное поражение Шахтера и третье место в группе.

Статистика матча Лиги чемпионов Барселона - Шахтер

Барселона - Шахтер 2:1
Голы: Торрес, 28, Лопес, 36 - Судаков, 62

Владение мячом: 55% - 45%
Ожидаемые голы (xG): 2.75 - 0.81
Удары: 21 - 12
Удары в створ: 6 - 1
Угловые: 6 - 2
Атаки: 142 - 73

Барселона: тер Штеген - Канселу, Мартинес (Кристенсен, 82), Араухо, Алонсо (Бальде, 70) - Гюндоган, Ромеу, Лопес (Касадо, 82) - Жоау Феликс (Гиу, 75), Ферран Торрес, Ямаль.

Шахтер: Ризнык - Конопля, Матвиенко, Бондарь, Азаров - Степаненко (Эгиналду, 90+2), Зубков, Крыськив (Невертон, 63), Судаков, Бондаренко - Сикан (Келси, 70).

Предупреждения: Торрес, 43, Бальде, 75 - Крыськив, 50, Конопля, 72, Бондарь, 87

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона шахтер

Статьи по теме

Барселона заинтересовалась Цыганковым Барселона заинтересовалась Цыганковым
Эль-Классико обсудит арбитр, при котором Реал всегда обыгрывал Барселону Эль-Классико обсудит арбитр, при котором Реал всегда обыгрывал Барселону
Барселона и Реал активно следят за игрой одноклубника Зинченко Барселона и Реал активно следят за игрой одноклубника Зинченко
Защитник Барселоны встал на защиту Винисиуса из-за его стиля игры Защитник Барселоны встал на защиту Винисиуса из-за его стиля игры
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Европа21:28
Довбик - в старте, Цыганков - на скамейке запасных Жироны на матч против Сельты
Европа21:23
Малиновский попал в стартовый состав Дженоа
Олимпийские виды21:08
Харлан: У нас очень хорошие шансы пробиться на Олимпийские игры-2024
Европа21:03
Хавбек Астон Виллы никогда не ставил на футбол
Украина20:36
Игроки Черкасских Мавп провели мастер-класс для школьников
Киберспорт20:12
The International: Spirit сразятся с Liquid в полуфинале, nouns попробуют остановить Gladiators
Европа20:11
Майнц решил разорвать контракт с игроком, поддержавшим Палестину
Олимпийские виды20:04
Харлан - о допуске россиян: Я уже не удивляюсь ничему, что делается в фехтовании
НБА19:37
Игрок команды НФЛ приобрел часть акций Кливленд Кавальерс
Европа19:33
Фейеноорд установил рекордный ценник на игрока, чтобы сохранить его зимой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK