Агуэро сожалеет, что Беллингем выбрал Реал вместо Ман Сити

Бывший форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро высказался о выступлениях Джуда Бкллингема за Реал.

"Беллингем на пути к тому, чтобы стать одним из лучших игроков мира, только посмотрите, что он делает в сборной Англии. Это большие дела.

Его адаптация в Реале впечатляет – 10 голов в первых 10 матчах, вот и весь разговор.

Он молодой игрок, но на него не влияет давление от игры за такой огромный клуб. Это достойно похвалы. Если он будет стабильно играть на этом уровне, его можно будет назвать в числе лучших".

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"Жаль, что Пеп не смог убедить Джуда присоединиться к Холанду в Манчестер Сити. Топ-клубы всегда будут бороться за отличных игроков.

В ряде случае Сити удалось выиграть эту борьбу – например, в случае с Холандом. Иногда не выходит, но так устроен рынок", – сказал аргентинец в интервью Stake.com.

Напомним, англичанин перебрался этим летом в Реал за чуть более 100 млн евро из Боруссии Дортмунд.

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