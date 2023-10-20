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Беллингем признался, чему обязан своему старту в Реале

Хавбек снова стал считаться отдним из главных талантов современности.
Сегодня, 18:15
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Новичок Реала Джуд Беллингем рассказал, что помогло ему сразу стать своим на Сантьяго Бернабеу.

Напомним, что английский хавбек уже провел 10 матчей за Реал, в которых отметился десятью голами и несколько раз признавался лучшим игроком матча.

По словам Джуда, ему помогли мадридские болельщики, чья энергия и поддержка позволили ему показать свою лучшую игру.

"Моя связь с болельщиками очень особенная, мне очень приятно играть для них. Я наслаждаюсь песнями и кричалками, они дают мне много энергии и сил, возможно, именно поэтому я начал так, как начал. Я очень ценю это и надеюсь, что мы сможем продолжать делать хорошие воспоминания вместе.

Это мечта, ставшая реальностью. Играть здесь лучше, чем я мог себе представить. Я наслаждаюсь каждым моментом, как на тренировках, так и в играх, и надеюсь, что так будет и впредь", - цитирует игрока 90Min.

Ранее также сообщалось, что главный тренер МЮ вновь выступил в защиту своего новичка.

 

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