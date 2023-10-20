Беллингем признался, чему обязан своему старту в Реале

Хавбек снова стал считаться отдним из главных талантов современности.

Новичок Реала Джуд Беллингем рассказал, что помогло ему сразу стать своим на Сантьяго Бернабеу.

Напомним, что английский хавбек уже провел 10 матчей за Реал, в которых отметился десятью голами и несколько раз признавался лучшим игроком матча.

По словам Джуда, ему помогли мадридские болельщики, чья энергия и поддержка позволили ему показать свою лучшую игру.

"Моя связь с болельщиками очень особенная, мне очень приятно играть для них. Я наслаждаюсь песнями и кричалками, они дают мне много энергии и сил, возможно, именно поэтому я начал так, как начал. Я очень ценю это и надеюсь, что мы сможем продолжать делать хорошие воспоминания вместе.

Это мечта, ставшая реальностью. Играть здесь лучше, чем я мог себе представить. Я наслаждаюсь каждым моментом, как на тренировках, так и в играх, и надеюсь, что так будет и впредь", - цитирует игрока 90Min.

Ранее также сообщалось, что главный тренер МЮ вновь выступил в защиту своего новичка.

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