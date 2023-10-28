Анчелотти: В первом тайме с Барсой мы были ленивыми, медленными и не агрессивными

По словам итальянца, его команда провела две разные половины встречи.

В рамках 11 тура чемпионата Испаниии Барселона уступила Реалу со счетом 1:2.

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти поделился мыслями о прошедшем матче. По словам итальянца, до перерыва его команда не была похожа на себя.

"Ключевым моментом в игре стала разница в настрое на игру в первом и втором таймах. В первом мы были медленными, ленивыми, не агрессивными. Во втором все было наоборот", - сообщает Marca.

"Мы не были на своем уровне. Это был первый тайм, который нужно забыть. К счастью, второй тайм был другим, и мы смогли победить", - заявил рулевой столичного клуба.

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