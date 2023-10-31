Мбаппе поздравил Месси с завоеванием очередного Золотого мяча
Килиан считает, что Лео заслужил победить.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поздравил своего экс-одноклубника Лионеля Месси с завоеванием восьмого Золотого мяча.
Французский форвард отметил, что аргентинец полностью заслужил получить главный индвидуальный приз в футболе.
"Поздравляю Лео с твоей наградой. Ты заслужил это", - написал игрок в своем Instagram.
Напомним, ранее Месси выразил уверенность, что Мбаппе получит свой ЗМ в будущем.
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