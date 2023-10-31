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Месси назвал будущих обладателей Золотого мяча

Аргентинец верит в успех четырех игроков.
Сегодня, 15:51
Золотой мяч / Getty Images
Золотой мяч / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси рассказал о потенциальных победителях Золотого мяча.

"В последние несколько лет мы видели появление игроков, способных выиграть Золотой мяч. В ближайшие годы за него может быть ожесточенная борьба среди таких игроков, как Холанд, Мбаппе и Винисиус.

Есть много молодых игроков, которые будут бороться за Золотой мяч. Я также думаю, что Ламин Ямаль, который еще очень молод, но уже очень хорошо играет за Барселону и стал важным игроком, сможет побороться".

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"Наверняка найдутся и другие, кто будет бороться за Золотой мяч, появятся и другие. Это будет новая эра", – сказал Лео в интервью L’Équipe.

Напомним, Месси вчера завоевал свой восьмой Золотой мяч, обойдя в голосовании форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Лионель Месси

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