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Месси оценил шансы на выигрыш девятого Золотого мяча

Футболист никогда не ставил в приоритете главную индивидуальную награду.
Сегодня, 14:26
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Лионель Месси в восьмой рекордный раз выиграл Золотой мяч.

По словам 36-летнего игрока, вероятно, это был последний раз.

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"Я давно не думал о Золотом мяче. Завоевание Золотого мяча никогда не была для меня приоритетом, тем более сейчас, после всего, чего я достиг в карьере, и по сравнению со всеми другими моментами, которые я пережил.

Думаю, это мой последний Золотой мяч. Я рад, что добился всего, чего я достиг, и являюсь единственным игроком, выигравшим восемь Золотых мячей", - приводит слова аргентинца Get French Football News.

Ранее Месси высказался о противостоянии с Роналду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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