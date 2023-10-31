Определилось место проведения чемпионата мира-2034

Президент ФИФА рассказал, что турнир пройдет в Саудовской Аравии.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что чемпионат мира 2034 состоится в Саудовской Аравии.

Функционер отметил, что турнир может стать отличным примером того, что разные культуры могут уживаться в одном месте.

"Футбол объединяет мир как никакой другой вид спорта, чемпионат мира - идеальная витрина для выражения идеи единства и инклюзивности".

Различные культуры могут быть вместе", - заявил Инфантино, комментируя это решение.

Напомним, ранее от проведения ЧМ-2034 отказалась Австралия, что сделало Саудовскую Аравию единственным кандидатом.

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