Определилось место проведения чемпионата мира-2034
Президент ФИФА рассказал, что турнир пройдет в Саудовской Аравии.
Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что чемпионат мира 2034 состоится в Саудовской Аравии.
Функционер отметил, что турнир может стать отличным примером того, что разные культуры могут уживаться в одном месте.
"Футбол объединяет мир как никакой другой вид спорта, чемпионат мира - идеальная витрина для выражения идеи единства и инклюзивности".
Различные культуры могут быть вместе", - заявил Инфантино, комментируя это решение.
Напомним, ранее от проведения ЧМ-2034 отказалась Австралия, что сделало Саудовскую Аравию единственным кандидатом.
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