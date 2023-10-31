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Одна из стран-претенденток на проведение чемпионата мира 2034 отказалась подавать заявку

Таким образом, страна, которая примет Мундиаль через 11 лет, похоже определена из-за отсутствия альтернатив.
Сегодня, 18:42
Сборная Австралии / Getty Images
Сборная Австралии / Getty Images

Австралия отказалась от подачи заявки на проведение чемпионата мира 2034. Об этом сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

Отмечается, что функционеры изучили все факторы и приняли решение, что лучше не претендовать на то, чтобы стать страной-хазяйкой мирового первенства.

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"Мы изучили возможность подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу и, приняв во внимание все факторы, пришли к решению не делать этого в отношении соревнований 2034 года", - отмечается в пресс-релизе ФФА.

В СМИ сообщается, что Австралия сосредоточится на возможности провести женский Кубок Азии в 2026 году и клубный чемпионат мира в 2029 году.

Отметим, что в связи с отказом Австралии единственной страной-претенденткой на проведение ЧМ-2023 становится Саудовская Аравия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: австралия чемпионат мира Саудовская Аравия

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