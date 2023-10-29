Роналду грыз ногти, Рио поддерживал Фьюри и другие: футболисты в Саудовской Аравии не только зарабатывают деньги

Один из главных поединков года собрал на трибунах различных футбольных селебрити.

Этой ночью состоялся поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. Бой продлился все десять раундов, а довольно спорную победу одержал британец.

На данное боксерское событие собрались не только различные шейхи или любители бокса, но и представители футбольной дисциплины.

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На зрительских трибунах были запечатлены звезды мирового масштаба в лице Криштиану Роналду и бразильца Роналдо. Португалец, к слову, так волновался по ходу боя, что сгрыз все свои ногти.

Cristiano Ronaldo se encontró con Ronaldo Nazario en la función de box de Tyson Fury contra Francis Ngannou en Riyadh. 🥊 pic.twitter.com/dQtWDYbcOE — Blue (@BlueboyCR7) October 29, 2023

Такая яркая тусовка и без Конора Макгрегора? Ирландец не только провел вечер в компании с Рио Фердинандом, но и сделал совместную фотографию с легендами футбола в лице Фигу и того же Криштиану.

К слову, легенда сборной Англии и Манчестер Юнайтед сфотографировался с Александром Усиком, несмотря на то, что является ярым фанатом Фьюри.

Также не забыли заглянуть на огонек и звезды местной саудовской лиги. Садио Мане, Алан Сент-Максимен, Эмерик Ляпорт и Франк Кессье также похвастались в соцсетях своим присутствием на поединке.

Sadio Mane présent pour le combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou en Arabie Saoudite 🥊 pic.twitter.com/SHJI9zIxDT — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳 (@JoueursSN) October 28, 2023

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