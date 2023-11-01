Брайтон Де Дзерби интересуется немецким вундеркиндом
Джан Узун может перейти в стан "чаек".
17-летний немецкий хавбек Джан Узун может сменить клубную прописку.
Как сообщает издание Sky Sport, в услугах Узуна заинтересован ряд европейских клубов, среди которых наиболее предметный интерес выявляет Брайтон.
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Сейчас Джан выступает за Нюрнберг из второй Бундеслиги. Продажа полузащитника может стать рекордной в истории клуба.
В текущем сезоне футболист провел 11 матчей, забив 5 голов. Нюрнберг идет на 8 месте во втором немецком дивизионе.
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