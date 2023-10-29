Юный бриллиант Брайтона де Дзерби установил необычное достижение

В рамках 10 тура чемпионата Англии Брайтон встречается с Фулхэмом.

На 26 минуте с передачи Паскаля Гросса отличился Еван Фергюсон, что помогло ирландцу установить новое достижение.

Фергюсон стал первым тинейджером с 2005 года, который забил 10 и более голов в АПЛ за календарный год. 18 лет назад это смог сделать Уэйн Руни.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 1:0.

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