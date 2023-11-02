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Зинченко: Если бы не футбол, стал бы актером - я похож на Брэда Питта

Александр ответил на несколько вопросов о своей жизни, соперниках на поле и кумирах детства.
Сегодня, 14:38
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко стал героем недавнего эпизода "Ask Me Anything" от АПЛ.

Там украинский футболист ответил на разные вопросы, в том числе о своей любимой профессии, если бы он не стал футболистом.

"Я всегда мечтал стать футболистом. (Если бы не футбол), я бы хотел стать актером. Наверное, типажа Брэда Питта, у нас лица немного похожи".

Он также назвал имя игрока, которому ему труднее всего противостоять.

"(Самым сложным соперником в АПЛ) я бы назвал Мо Салаха. Сильный, взрывной игрок - очень опасный".

Зинченко признался, что его кумиром в детстве был Андрей Шевченко.

"Для всех украинских детей, особенно моего поколения, футбольным героем всегда был Андрей Шевченко. Все мы на улицах старались повторять за ним".

"Я даже и мечтать не мог, чтобы познакомиться с ним лично, работать под его руководством. Мне очень повезло до сих пор поддерживать с ним связь. Мы достаточно близки".

Напомним, что Александр Зинченко вместе с Арсеналом был выбит из розыгрыша кубка английской лиги после проигрыша от Вест Хэма.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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