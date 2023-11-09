Ключевой полузащитник Ювентуса подписал новый контракт с клубом
Полузащитник Ювентуса Мануэль Локателли заключил новый контракт с туринским клубом.
Как сообщает официальный сайт "бьянконери", 25-летний итальянский футболист продлил трудовое соглашение до июня 2028 года.
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Предыдущий договор с игроком был рассчитан до 2026 года.
✍️ 𝗟𝗢𝗖𝗔𝗧𝗘𝗟𝗟𝗜 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣— JuventusFC (@juventusfc) November 9, 2023
Avanti insieme, Manuel! 🤍🖤
🔗 https://t.co/EcMRopw2Wy pic.twitter.com/XAP2Q2fI7m
Напомним, что Локателли выступает за Ювентус с 2021 года. В составе туринской команды хавбек провел 103 матча, в которых отличился четырьмя голами и восемью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Ювентус решил продлить контракт с игроком-лудоманом.
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