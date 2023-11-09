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Ключевой полузащитник Ювентуса подписал новый контракт с клубом

Мануэль Локателли продлил договор с "бьянконери".
Сегодня, 16:12
Локателли получил новый контракт / juventus.com
Локателли получил новый контракт / juventus.com

Полузащитник Ювентуса Мануэль Локателли заключил новый контракт с туринским клубом.

Как сообщает официальный сайт "бьянконери", 25-летний итальянский футболист продлил трудовое соглашение до июня 2028 года.

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Предыдущий договор с игроком был рассчитан до 2026 года.

Напомним, что Локателли выступает за Ювентус с 2021 года. В составе туринской команды хавбек провел 103 матча, в которых отличился четырьмя голами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ювентус решил продлить контракт с игроком-лудоманом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Мануэль Локателли

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