Ключевой полузащитник Ювентуса подписал новый контракт с клубом

Полузащитник Ювентуса Мануэль Локателли заключил новый контракт с туринским клубом.

Как сообщает официальный сайт "бьянконери", 25-летний итальянский футболист продлил трудовое соглашение до июня 2028 года.

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Предыдущий договор с игроком был рассчитан до 2026 года.

Напомним, что Локателли выступает за Ювентус с 2021 года. В составе туринской команды хавбек провел 103 матча, в которых отличился четырьмя голами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ювентус решил продлить контракт с игроком-лудоманом.

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