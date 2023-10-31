Ювентус решил продлить контракт с игроком-лудоманом

Туринцы не думают о дисквалификации игрока.

Ювентус принял решение подписать новое соглашение с хавбеком Николо Фаджоли. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Туринский клуб и 22-летний футболист сборной Италии продлят контракт до 2028 года на улучшенных условиях. Таким образом "старая синьора" решила поддержать игрока.

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Напомним, Фаджоли был дисквалифицирован на семь месяцев за ставки на футбольные матчи.

В текущем сезоне на счету полузащитника один ассист в шести матчах Серии А.

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