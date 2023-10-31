Ювентус решил продлить контракт с игроком-лудоманом
Туринцы не думают о дисквалификации игрока.
Ювентус принял решение подписать новое соглашение с хавбеком Николо Фаджоли. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Туринский клуб и 22-летний футболист сборной Италии продлят контракт до 2028 года на улучшенных условиях. Таким образом "старая синьора" решила поддержать игрока.
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Напомним, Фаджоли был дисквалифицирован на семь месяцев за ставки на футбольные матчи.
В текущем сезоне на счету полузащитника один ассист в шести матчах Серии А.
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