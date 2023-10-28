Один из лидеров Ювентуса не спешит продлевать контракт с клубом
Рабьо пока размышляет над своим будущим.
Хавбеку Адриену Рабьо Ювентус предложил новый контракт. Об этом сообщает издание TWM.
Действующее соглашение 28-летнего француза с итальянским гранда истекает летом 2024 года. Игрок сомневается в подписании нового договора.
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Ввиду этого туринский клуб намерен обратиться к агенту игрока, его матери, чтобы обсудить детали возможного сотрудничества.
В текущем сезоне на счету Рабьо один гол и два ассиста в девяти матчах Серии А.
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