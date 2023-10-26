Экс-вингер Шахтера близок к переходу в Ювентус

Коста будет выступать за бывший клуб за очень маленькие деньги.

Бывший хавбек Шахтера Дуглас Коста близок к переходу в Ювентус. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Бразильский вингер на правах свободного агента может пополнить ряды туринского клуба. При этом, контракт с игроком будет рассчитан на полгода, а зарплата и вовсе станет одной из самых низких в команде.

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Напомним, Коста уже выступал за Ювентус с 2017 по 2022 год, проведя за это время 103 матча, в которых забил 10 голов и отдал 21 ассист.

Прошлый сезон 33-летний бразилец провел в ЛА Гэлакси, где набрал 12 очков по системе гол+пас за 19 игр.

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