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Футбол

Экс-вингер Шахтера близок к переходу в Ювентус

Коста будет выступать за бывший клуб за очень маленькие деньги.
Вчера, 23:23
Дуглас Коста / Getty Images
Дуглас Коста / Getty Images

Бывший хавбек Шахтера Дуглас Коста близок к переходу в Ювентус. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Бразильский вингер на правах свободного агента может пополнить ряды туринского клуба. При этом, контракт с игроком будет рассчитан на полгода, а зарплата и вовсе станет одной из самых низких в команде.

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Напомним, Коста уже выступал за Ювентус с 2017 по 2022 год, проведя за это время 103 матча, в которых забил 10 голов и отдал 21 ассист.

Прошлый сезон 33-летний бразилец провел в ЛА Гэлакси, где набрал 12 очков по системе гол+пас за 19 игр.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Дуглас Коста

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