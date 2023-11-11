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Тен Хаг рассказал, почему Варан не играет за МЮ

Нидерландец доверяет другим футболистам.
Сегодня, 01:04
Рафаэль Варан / Getty Images
Рафаэль Варан / Getty Images

Наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг рассказал, почему он не выпускает в основе в последних матчах Рафаэля Варана.

По словам нидерландского специалиста, он просто считает, что Харри Магуайр и Джонни Эванс играют лучше.

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"Как я уже и говорил ранее, дело только в тактике. Я считаю, что пара Магуайра и Эванса неплохо себя показывает", - заявил тен Хаг.

Отметим, что в АПЛ Варан в последний раз выходил в основе 4 тура назад. В ЛЧ он играл в матче против Копенгагена, где МЮ проиграл 4:3.

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