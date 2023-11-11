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"Один из самых неутомимых и трудолюбивых": легенда Ман Сити расхвалил Зинченко

Компани готовится к матчу с Арсеналом.
Сегодня, 13:00
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Главный тренер Бернли Венсан Компани поделился ожиданиями от матча с Арсеналом в рамках 12-го тура АПЛ.

По словам специалиста, защитник лондонцев Александр Зинченко является примером для многих игроков.

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"Признаюсь, я поражен тем, с каким упорством Зинченко боролся за то, чтобы утвердиться как звезда АПЛ в Арсенале. Зинченко — хороший пример, потому что в начале его карьеры в Арсенале многие сделали бы ставку против него.

В Манчестер Сити он не блистал так, как сейчас в Арсенале, но за кулисами люди не видели того, что он был одним из самых неутомимых и трудолюбивых футболистов, с которыми я когда-либо играл", - приводит слова Компани Mirror.

Напомним, Зинченко и Компани вместе играли за Манчестер Сити с 2017 по 2019 год.

Матч Арсенал - Бернли состоится сегодня, 11 ноября. Начало встречи в 17:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Венсан Компани Александр Зинченко

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