Артета: Правильно поступил, выпустив Зинченко на замену

Испанский наставник рассказал о причинах, почему Александр вышел на замену сразу после перерыва.

Лондонский Арсенал обыграл Севилью в четвертом туре Лиги чемпионов, чем приблизил себя к плей-офф турнира.

По ходу встречи повреждение получил защитник "канониров"Такехиро Томиясу, вместо которого на поле появился Александр Зинченко.

Главный тренер английского коллектива Микель Артета заявил, что он все сделал правильно, выпустив украинца на поле.

"У него (Томиясу) возник некоторый дискомфорт в первой половине игры и мы не хотели рисковать", - цитирует тренера официальный сайт Арсенала.

"Он сыграл много минут и, конечно, имея Александра Зинченко на скамейке запасных, готового выйти на поле, я считаю, что это было верное решение".

Напомним, что в параллельной встрече Андрей Лунин не дал отличиться с пенальти игроку Браги, чем помог Реалу завоевать разгромную победу.

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