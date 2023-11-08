Арсенал с Зинченко обыграл Севилью, Ланс уступил ПСВ

В среду, 8 ноября, в рамках четвертого тура Лиги чемпионов состоялись сразу два матча в группе В.

В первом Арсенал встречался с Севильей и добыл уверенную победу со счетом 2:0. Лондонский клуб сумел поразить ворота соперника в обоих таймах.

Отметим, украинский защитник "канониров" Александр Зинченко вышел на во второй половине игры, сумев заработать лишь желтую карточку.

Арсенал - Севилья 2:0

Голы: Троссард, 29, Сака, 64

Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Томиясу (Зинченко, 46), Кивер, Жоржиньо, Райс, Хавертц, Троссард (Фабиу Виейра, 81), Мартинелли (Нелсон, 81), Сака.

Севилья: Дмитрович, Баде, Гудель, Салас (Окампос, 76), Педроса (Ньянзу, 76), Фернандо, Ламела, Жордан (Сумаре, 65; Мариано Диас, 73), Соу (Ракитич, 65), Хуанлу Санчес, Эн-Несири.

Предупреждения: Сумаре (66), Хуанлу Санчес (71), Окампос (77), Зинченко (81).

Параллельный матч этой группы завершился минимальной победой ПСВ на родном поле, позволившей им обойти Ланс в турнирной таблице.

ПСВ – Ланс 1:0

Гол: Люк де Йонг, 12

ПСВ: Бенитес, Тезе, Рамальо, Боскальи, Дест, Схаутен, Тил (Тилльман, 66), Верман (Сайбари, 66), Лосано, Бакайоко, де Йонг.

Ланс: Самба, Гради, Данзо, Медина, Мачадо (Айдара, 78), Франковски (Гилавоги, 78), Менди (Эль-Энауи, 66), Томассон (Фюльжени, 65), Абдул-Самед, Сотока, Ваи (Саид, 82).

Предупреждения: Лосано (38), Мачадо (42), Данзо (43), Ваи (45), Сотока (45), Рамальо (45), Гради (52), Медина (53), Гилавоги (82).

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