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Коваленко забил впервые с октября 2021 года

Украинец отыграл ключевую роль в победе своей команде над Наполи.
Сегодня, 15:58
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images

В рамках 12-го тура чемпионата Италии Эмполи минимально победил Наполи благодаря голу Виктора Коваленко.

Украинский хавбек отметился забитым мячом впервые с 16 октября 2021 года. В тот день Коваленко еще в составе Специи забил Салернитане.

Примечательно, что тот гол также стал для команды Виктора победным в матче, а еще полузащитник в том матче записал на свой счет голевой пас на Давида Стрелеца.

В текущем сезоне на счету футболиста 4 игры в Серии А и один забитый мяч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серия А Виктор Коваленко

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