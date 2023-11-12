Коваленко забил впервые с октября 2021 года

Украинец отыграл ключевую роль в победе своей команде над Наполи.

В рамках 12-го тура чемпионата Италии Эмполи минимально победил Наполи благодаря голу Виктора Коваленко.

Украинский хавбек отметился забитым мячом впервые с 16 октября 2021 года. В тот день Коваленко еще в составе Специи забил Салернитане.

Примечательно, что тот гол также стал для команды Виктора победным в матче, а еще полузащитник в том матче записал на свой счет голевой пас на Давида Стрелеца.

В текущем сезоне на счету футболиста 4 игры в Серии А и один забитый мяч.

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