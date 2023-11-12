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Наполи - Эмполи: обзор и результат матча чемпионата Италии 12.11.2023

Украинец принес победу своей команде прекрасным ударом.
Сегодня, 15:38
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images

В рамках 12-го тура чемпионата Италии Наполи встретился с Эмполи.

Партенопейцы хорошо начали поединок и могли забивать на 13-й минуте матча. Андре-Франк Замбо Ангисса пробивал головой в девятку после подачи углового, но с его ударом справился вратарь.

На 28-й минуте Джованни Симеоне должен был открывать счет в матче, но его гол отменили из-за положения вне игры, а на 35-й возник первый момент у гостей. Камбьяги пробил в правый нижний угол ворот, но Голлини справился с ударом.

Дальше команды обменялись моментами уже в концовке матча, но сперва мы отметим, что на 71-й минуте в составе Эмполи на поле вышел украинский хавбек Виктор Коваленко.

На 89-й минуте Хвича Кварацхелия принял пас от своего партнера по команде, но удар грузина был довольно легким для голкипера гостей Этрита Беришы, а вот на 90+1 минуте зрители увидели единственный гол в матче и его автором стал именно уже упомянутый Коваленко.

Виктор получил мяч в штрафной от Тайрона Эбуэхи и прекрасным ударом отправил мяч в дальний угол ворот Голлини, принеся своей команде неожиданную победу в матче против действующего чемпиона Италии.

Статистика матча чемпионата Италии Наполи - Эмполи

Наполи - Эмполи 0:1

Гол: Коваленко, 90+1

xG: 0.86 - 0.43
Удары: 18 - 8
Удары в створ: 7 - 3
Владение мячом: 65% - 35%

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