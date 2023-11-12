iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Де Дзерби: Мне не нравится 80% рефери в АПЛ

Итальянец уверен, что Англия уникальная страна в плане работы с VAR.
Сегодня, 20:16
Роберто де Дзерби
Роберто де Дзерби

Наставник Брайтона Роберто де Дзерби прокомментировал работу английских рефери в местном чемпионате.

Итальянец уверен, что Англия - единственная страна, где рефери могут принять неправильное решение, имея VAR.

Читай также: Брайтон Де Дзерби интересуется немецким вундеркиндом

"Скажу честно и откровенно, что мне не нравится 80% английских арбитров. Это не новость, они мне не нравятся.

Поведение... Мне не нравится их поведение на поле.

Англия - единственная страна, где, когда есть VAR, ты не уверен в правильности решения. В других странах вы уверены в рефери на 100%", - заявил де Дзерби.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Роберто де Дзерби

Статьи по теме

Мудрик поучаствовал в голевом безумии Челси и Манчестер Сити Мудрик поучаствовал в голевом безумии Челси и Манчестер Сити
Мудрик оказался на скамейке запасных на матч Челси - Манчестер Сити Мудрик оказался на скамейке запасных на матч Челси - Манчестер Сити
Вулверхэмптон добыл волевую победу над Тоттенхэмом Вулверхэмптон добыл волевую победу над Тоттенхэмом
Клубы АПЛ готовы посоревноваться за Мбаппе Клубы АПЛ готовы посоревноваться за Мбаппе
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа22:19
Пушич - о матче с Днепром-1: Очень тяжело играть, когда соперник забивает почти из ничего
Украина22:01
Кривбасс выступил с заявлением по отказу Шовковского давать флеш-интервью
Европа21:43
Видеообзор центрального матча 14 тура УПЛ Шахтер - Днепр-1
Европа21:40
Ракитич шикарным голом спас Севилью от поражения Бетису
Европа21:20
Чемпион мира по футболу возглавит клуб второго итальянского дивизиона
Украина21:14
Днепр-1 одолел Шахтер и стал новым лидером УПЛ
Европа20:56
Лацио и Рома не выявили победителя в упорном матче
Европа20:53
Мудрик поучаствовал в голевом безумии Челси и Манчестер Сити
Европа20:16
Де Дзерби: Мне не нравится 80% рефери в АПЛ
Европа19:51
Никакого периода адаптации: Жирона похвалила игру Довбика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK