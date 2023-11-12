Де Дзерби: Мне не нравится 80% рефери в АПЛ

Итальянец уверен, что Англия уникальная страна в плане работы с VAR.

Наставник Брайтона Роберто де Дзерби прокомментировал работу английских рефери в местном чемпионате.

Итальянец уверен, что Англия - единственная страна, где рефери могут принять неправильное решение, имея VAR.

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"Скажу честно и откровенно, что мне не нравится 80% английских арбитров. Это не новость, они мне не нравятся.

Поведение... Мне не нравится их поведение на поле.

Англия - единственная страна, где, когда есть VAR, ты не уверен в правильности решения. В других странах вы уверены в рефери на 100%", - заявил де Дзерби.

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